Salute: mobilità "cumulativa" infermieri Ps Latisana non accoglibile

Asufc al lavoro per superare criticità del reparto latisanese



Trieste, 28 apr - I vertici dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale stanno lavorando per superare le criticità registrate in merito al personale operante del Pronto soccorso di Latisana, anche per evitare disagi all'utenza. In ogni caso la domanda di mobilità presentata in via "cumulativa" da 26 infermieri non è stata presentata secondo le modalità previste dal regolamento interno dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale e di conseguenza non può essere recepita.



Lo ha evidenziato il vicegovernatore con delega alla Salute, rimarcando come le domande di mobilità ordinaria da parte del personale debbano essere presentate nell'ambito di un avviso interno, in base all'articolo 5 del regolamento, e come non sia prevista la valutazione di domande di mobilità "cumulativa". In ogni caso continua l'attività di audit dell'Asufc all'interno dell'organizzazione del Pronto soccorso di Latisana e l'auspicio è che possa essere a breve individuata una soluzione alle attuali problematiche. ARC/MA/gg