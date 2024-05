Salute: nessun accorpamento o riduzione servizi distrettuali Asfo

L'azienda potenzia l'attività odontostomatologica a Maniago, Porcia, Sacile e San Vito al TagliamentoTrieste, 14 mag - L'Azienda sanitaria Friuli Occidentale non prevede accorpamenti o riduzioni dei servizi ad Azzano X e San Vito al Tagliamento, così come nelle altre sedi distrettuali. Per quanto riguarda Azzano X l'ambulatorio di neurologia è infatti già in fase di riavvio e il 2 maggio ha preso servizio la neurologa dedicata a tale servizio. Inoltre, l'azienda sta cercando ogni soluzione per riprendere quanto prima l'attività di oculistica e dermatologia, che sono al momento sospese esclusivamente a causa della mancanza di professionisti disposti ad accettare gli incarichi di specialistica convenzionata.Asfo sta riorganizzando l'attività odontostomatologica per garantire cure più qualificate agli utenti, secondo quanto previsto dal piano attuativo adottato a febbraio di quest'anno, con il potenziamento e la concentrazione delle attività nelle sedi di Maniago, Porcia, Sacile e San Vito al Tagliamento. Facendo riferimento a queste strutture verranno quindi garantite agli utenti del Friuli occidentale risposte più tempestive rispetto a quelle attuali e l'attività dell'intera azienda sarà rafforzata in maniera rilevante.Lo ha rilevato l'assessore regionale alla Salute nel corso degli odierni lavori d'Aula, evidenziando che il centro di Porcia sarà la sede di trattamento prevalente per i pazienti disabili, mentre quello di San Vito al Tagliamento potrà sfruttare l'adiacente presidio ospedaliero per concentrare i trattamenti più complessi che possono necessitare di un letto d'appoggio in Pediatria o nelle degenze chirurgiche.L'esponente della Giunta ha inoltre rimarcato che la riorganizzazione è propedeutica alla partenza del corso di Igienista dentale e permette di rendere proficua la frequenza degli odontoiatri in formazione, entrambe attività che necessitano di almeno due ambulatori adiacenti contemporaneamente funzionanti. Tra l'altro, tale organizzazione permetterà la possibilità di mutuo aiuto tra gli operatori in caso di difficoltà a portare avanti i piani di trattamento. ARC/MA/gg