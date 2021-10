Salute: nessun ridimensionamento ricoveri pediatrici a San Vito

Trieste, 1 ott - Non c'è alcuna volontà da parte della Giunta regionale di ridimensionare i ricoveri pediatrici dell'Ospedale di San Vito al Tagliamento. Al contrario, con un recente atto di programmazione è stata confermata la situazione esistente.



Lo ha affermato oggi in Consiglio regionale il vicegovernatore con delega alla Salute rispondendo a una interrogazione a risposta immediata.



Il documento approvato dall'Esecutivo regionale fotografa la situazione attuale, confermando infatti i posti letto nei nosocomi di San Vito al Tagliamento-Spilimbergo, Latisana-Palmanova e San Daniele-Tolmezzo.



Secondo il vicegovernatore il dubbio sui posti letto potrebbe essere originato da un refuso presente in un solo passaggio nel testo della delibera che, se così fosse, sarà prontamente corretto. ARC/RT/ma