Salute: palazzo della Regione illuminato di arancione

Si celebra Giornata nazionale sicurezza cure e persona assistitaTrieste, 17 set - Anche il palazzo della Regione a Trieste si è illuminato quest'oggi di arancione per celebrare la Giornata nazionale per la sicurezza delle cure e della persona assistita. L'intento è quello di richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica sull'importanza della sicurezza delle cure e ricordare l'impegno del sistema sanitario e di tutti gli operatori nel fronteggiare la pandemia da Covid-19.L'iniziativa rientra tra le azioni suggerite dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) - il 17 settembre di ogni anno, coincide, infatti, con la Giornata mondiale della sicurezza dei pazienti (World Patient Safety Day), istituita per evidenziare come la sicurezza dei pazienti sia una priorità di salute globale - ed è il modo con cui la Giunta regionale esprime la propria vicinanza e condivisione ai temi della Giornata nazionale.A darne notizia è il Vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia. ARC/AL