Salute: per ortopedia Ud assunti tutti medici disponibili da concorso

Presto risposta da bando con assunzioni entro luglio



Trieste, 25 mag - Per far fronte al fabbisogno del reparto di ortopedia e traumatologia dell'ospedale di Udine nel corso degli ultimi due anni Asufc ha provveduto all'assunzione di tutti i professionisti che venivano reclutati nelle procedure concorsuali relative alla specialità di ortopedia. Inoltre è stato già bandito un concorso per l'assunzione di ortopedici: la scadenza è prevista per la fine di giugno e le assunzioni sono attese entro luglio.



Lo ha reso noto il vicegovernatore con delega alla Salute in Consiglio regionale.



Recentemente, ha aggiunto il vicegovernatore, da San Daniele a Udine sono giunti due professionisti, grazie alla mobilità, mentre in un incontro a livello di direzioni si è convenuto che laddove l'ortopedia di Udine dovesse trovarsi in difficoltà i pazienti potranno essere accolti nelle ortopedie spoke. La clinica ortopedica, per parte sua, ha dato disponibilità a fornire il supporto di un proprio medico alla struttura complessa. ARC/PPH/ma