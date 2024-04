Salute: per servizi prelievo ipotesi partenariato pubblico-privato

È alleanza in cui la Regione Fvg risulta tra quelle che meno ricorre al privato accreditatoTrieste, 15 apr - Per i servizi di prelievo non è all'ipotesi un appalto di servizi ma un partenariato pubblico-privato.Lo ha evidenziato l'assessore regionale alla Salute.Arcs, l'Azienda regionale che coordina i servizi sanitari, è in attesa di esaminare la sostenibilità delle condizioni dell'interesse pubblico. Si tratta quindi, come è stato sottolineato dall'assessore, di una procedura pianificata, armonizzata e sotto il controllo dall'Azienda di coordinamento. Il contesto - è stata la valutazione dell'assessore - è quello di un PPP, una partnership tra pubblico e privato.Altra conferma, invece, arriva per la spesa del privato accreditato la quale, proprio nell'omnibus, viene attestata al 6% su base regionale, tetto che il Friuli Venezia Giulia, dunque, non supererà. Ciò conferma che la nostra regione - è stata la riflessione del rappresentante dell'Esecutivo - è una di quelle con la più bassa spesa privata accreditata in Italia e che la cosiddetta deriva al privato è smentita dai fatti e dai numeri. ARC/PPH/gg