Salute: Piano emergenza-urgenza, studio tecnico a breve in Commissione

Trieste, 2 mag - In ordine al Piano dell'emergenza-urgenza (Peu), lo studio tecnico di costo-efficacia relativo alle diverse ipotesi organizzative (una, due, tre o quattro centrali), è stato completato in coerenza con quanto richiesto dal Consiglio regionale e potrà essere presentato in una prossima seduta della III Commissione.



Questo il concetto espresso oggi a Trieste proprio in sede di III Commissione del Consiglio regionale dal vicegovernatore con delega alla Salute rispondendo a un'interrogazione relativa al Piano dell'emergenza-urgenza.



Per quel che riguarda lo stato dell'arte dell'elaborazione del nuovo Peu, come ha risposto l'esponente della Giunta regionale, il completamento della sua stesura è conseguente alla decisione politica che deve essere assunta rispetto al modello organizzativo sanitario ritenuto più funzionale a garantire risposte appropriate in termini di salute per i cittadini e di costi-benefici per il sistema sanitario regionale. Sul punto la decisione deve derivare dall'attenta valutazione di elementi oggettivi e documentati sull'attività erogata e sui risultati, positivi e negativi ottenuti, e nel rispetto delle indicazioni e dei vincoli normativi di riferimento.



A questo riguardo, ha aggiunto il vicegovernatore, il nuovo Piano sarà integrato con gli interventi correttivi ritenuti necessari e utili a migliorare le performance regionali nel servizio erogato ai cittadini. Tra gli elementi e gli interventi correttivi considerati nella progettazione del nuovo Peu sono stati evidenziati: i tempi di risposta, i tempi di soccorso, il numero di professionisti, gli interventi in aree di confine, la distribuzione dei mezzi di soccorso sul territorio, il Dispatch (comprende tutte le operazioni inerenti il sistema di soccorso, dalla ricezione della chiamata all'arrivo dei soccorritori sul luogo dell'evento) e la gestione delle domande che ricadono impropriamente sulla Sores. ARC/GG/pph