Salute: "Più Vicini" sostiene associazioni e crea coesione sociale

Oggi la consegna degli assegni da parte di Coop Alleanza 3.0



Gradisca d'Isonzo, 6 mar - Oggi più di sempre il sostegno fornito alle associazioni di volontariato e alle realtà del Terzo settore diventa fondamentale per far fronte, in sinergia, alle fragilità del nostro tempo, per promuovere stili di vita sani, per la prevenzione dalle dipendenze e per far sentire unite le persone di tutte le fasce d'età, migliorando e valorizzando il territorio ove vivono. È in quest'ottica propositiva che si inserisce il progetto benefico e virtuoso "Più Vicini" promosso da Coop Alleanza 3.0.



Questi i concerti espressi dal vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia intervenuto nel pomeriggio a Gradisca d'Isonzo per la consegna degli assegni simbolici alle associazioni e alle realtà del territorio coinvolte nell'iniziativa "Più Vicini" da parte di Alleanza Coop 3.0, incontro a cui hanno preso parte i anche membri del Consiglio di zona soci Isontino e il sindaco della cittadina.



Nel ringraziare la realtà cooperativa per il suo impegno sociale anche in questa zona della nostra regione, l'esponente della Giunta ha sottolineato quanto sia importante l'attività del volontariato, senza la quale non sarebbe stato possibile superare il grave momento di difficoltà rappresentato dalla pandemia, e quanto continui a essere importante per fronteggiare la solitudine, per creare coesione nelle comunità e occasioni di incontro e crescita. Ha rimarcato in particolare la sua innata e insita capacità di ascolto delle esigenze e delle necessità delle persone.



L'esponente dell'Esecutivo ha assicurato la vicinanza della Regione per iniziative di questo valore, che hanno anche l'importante scopo di stemperare le tensioni del nostro tempo. L'Amministrazione regionale ha lavorato e continuerà a lavorare per dare risposte di salute appropriate e puntuali ai cittadini; ne sono un esempio le tre leggi regionali varate in questi ultimi cinque anni, ovvero quella sull'Invecchiamento attivo, quella sulla Disabilità e quella sui Caregiver, tutte norme che affrontano il nodo della cronicità. ARC/PT/ma