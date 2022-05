Salute: Regione assicura 1,6 mln in più per distretto Azzano Decimo

Udine, 12 mag - La Giunta regionale ha già assicurato di impegnare in assestamento di bilancio lo stanziamento integrativo di 1.600.000,00 euro per dare copertura finanziaria ai lavori di ampliamento del Distretto sanitario di Azzano Decimo che prevedono anche una nuova Rsa con 25 posti letto. Un impegno comunicato anche ai sindaci dell'area di riferimento. Si stima che entro settembre saranno avviate le procedure di appalto per la stipula del contratto e l'avvio dei lavori. L'opera potrebbe essere realizzata entro 18 mesi con previsione di ultimazione e collaudo entro il 2024.



Lo ha indicato il vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia oggi in III Commissione consiliare rispondendo ad un'interrogazione a risposta immediata di un consigliere regionale.



L'incremento finanziario deriva dall'aumento dei costi delle materie prime, dell'energia e dalla richiesta di adeguare la struttura passando da 20 a 25 posti letto di Rsa, oltre alla realizzazione di tutti i servizi dedicati e all'adeguato ampliamento del Distretto in previsione della realizzazione di una Casa della comunità. ARC/LP/pph