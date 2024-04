Salute: Regione, assunzione neurologo a Pordenone garantirà ambulatori

Pordenone, 23 apr - Il prossimo 2 maggio prenderà servizio nella Struttura complessa della Neurologia dell'ospedale di Pordenone la dottoressa Maria Ada Corich. L' Azienda sanitaria Friuli occidentale garantirà così anche l'attività nelle varie sedi territoriali, in assenza di specialisti ambulatoriali, tramite questa assunzione avvenuta con un bando mobilità, di un medico neurologo in aggiunta alla pianta organica della Neurologia di Pordenone. Il Servizio potrà così proseguire nel dare le risposte su un'area piuttosto vasta del territorio pordenonese.Il provvedimento di assunzione del medico è stato annunciato nell'intervento dell'assessore regionale alla Salute in Consiglio regionale in merito a un'interrogazione sul tema delle criticità del Servizio di neurologia ambulatoriale nell'area pordenonese in seguito alla cessione del servizio, alla fine dello scorso mese di febbraio, da parte dello specialista che ricopriva il servizio.L'Asfo, come precisato nell'intervento dell'assessore, nelle settimane scorse non appena ricevuta la segnalazione da parte del neurologo specialista ambulatoriale della cessione, aveva messo nuovamente a bando le ore dello stesso professionista. La pubblicazione delle ore è unica a livello regionale ed era prevista per il mese di marzo, proprio il momento di cessazione del medico neurologo che ha assunto analogo incarico in Asufc.Rispetto alle visite già programmate, come precisato dal rappresentante della Giunta regionale, e alla gestione dei piani terapeutici già attivi, l'Asfo aveva anche previsto da subito la garanzia dell'attività grazie alla Neurologia dell'ospedale di Pordenone, qualora non si trovassero neurologi nel ruolo della specialistica ambulatoriale in grado di sostituire la dottoressa specialista che si era trasferita.L'Azienda del Friuli occidentale garantirà, come ribadito nell'intervento dall'assessore, l'attività nelle varie sedi territoriali, in assenza di specialisti ambulatoriali, tramite l'assunzione di un medico neurologo in aggiunta alla pianta organica della Neurologia di Pordenone attraverso un bando di mobilità. ARC/LIS/ma