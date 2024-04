Salute: Regione, bene prima Giornata prevenzione Faido-Anìmo

Oggi in 20 città italiane tra le quali Udine Udine, 20 apr - La prevenzione primaria e la conduzione di una vita sana sono le basi responsabili dalla nostra salute. Grazie agli infermieri e ai medici di Faido-Anìmo nel cuore di Udine e in 20 piazze italiane oggi le persone hanno potuto misurarsi gratuitamente la pressione arteriosa e controllare i valori del colesterolo e della glicemia, per una specifica prevenzione delle malattie cardiovascolari, patologie spesso silenti che purtroppo interessano vasta una parte della popolazione. Sono alcuni dei concetti espressi dall'assessore alla Salute del Friuli Venezia Giulia che questo pomeriggio è intervenuto, a Udine, in piazza San Giacomo, alla prima Giornata della prevenzione promossa da "Società scientifica di medicina interna - Associazione nazionale infermieri medicina" (Fadoi-Anìmo). L'iniziativa, in collaborazione con Croce Rossa Italiana e con il patrocinio del ministero della Salute e dell'Istituto superiore di sanità, nasce per sensibilizzare la comunità riguardo l'importanza di condurre una vita sana, fornendo informazioni utili riguardo alimentazione, attività fisica e check-up medici. Nel ringraziare il personale sanitario che oggi ha messo a disposizione le proprie competenze a favore del cittadino, l'esponente dell'Esecutivo ha sottolineato come Giornate come quella di oggi aiutino la collettività a prendere consapevolezza della propria salute e a diventare protagonisti del suo mantenimento. ARC/PT/pph