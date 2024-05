Salute: Regione, Casa nel Parco Basaglia è modello virtuoso da seguire

Gorizia, 30 mag - La Casa della salute, della donna, dell'infanzia e dell'adolescenza non è un sogno ma un esempio assolutamente concreto di come si possa garantire ai cittadini risposte adeguate utilizzando al meglio in modo orizzontale competenze professionali trasversali e multidisciplinari. Iniziata con la chiusura dolorosa del Punto nascita di Gorizia, questa storia simbolica vive oggi un nuovo capitolo molto positivo. Questa struttura deve diventare infatti un modello per molti altri settori del sistema sanitario del Friuli Venezia Giulia. Questo, in sintesi, il concetto espresso oggi dall'assessore alla Salute alla presentazione ai membri della III Commissione del Consiglio regionale delle attività della Casa della salute, della donna, dell'infanzia e dell'adolescenza che si trova all'interno del Parco Basaglia di Gorizia. Realtà innovativa e unica a livello nazionale in grado di realizzare appieno l'integrazione ospedale-territorio, il complesso di Asugi mette al centro la persona con una attenzione particolare alla salute e al benessere psico-fisico della donna lungo tutto l'arco della vita: dal benessere riproduttivo, alle cure perinatali e dell'infanzia. L'esponente della Giunta ha sottolineato che la nascita di questa Casa è stata frutto di decisioni forti e coraggiose, prese da chi da una parte non ha temuto di essere impopolare e dall'altra ha avuto la piena consapevolezza della necessità di abbattere modelli del passato che oggi, in un quadro completamento mutato e in continua evoluzione, non possono più dare quelle risposte attese dai cittadini. Nel corso della presentazione è stata rimarcata l'importanza di seguire una visione che valorizzi i processi e una logica di rete fra i professionisti del settore, rispetto un'impostazione verticale ormai superata. Come avviene per la struttura di Gorizia, l'utente deve essere messo infatti su un percorso di cura lungo il quale viene portato a utilizzare diversi servizi ospedalieri e territoriali. Per l'assessore le decisioni in tema di salute producono risultati dopo alcuni anni. Gli effetti non possono mai essere immediati. Per questo, con la società in costante cambiamento, è fondamentale non sprecare tempo assecondando comitati che, come in alcune partite come quelle sui consultori o sui punti nascita, vogliono con ostinazione mantenere lo status quo. Tenuto conto delle risorse e delle competenze professionali a disposizione, secondo l'esponente della Giunta è rimasto poco tempo per fare quelle scelte imprescindibili per la tenuta del sistema sanitario nel suo complesso. ARC/RT/gg