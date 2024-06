Salute: Regione, cruciale testare interoperabilità sistemi sanitari

Trieste, 4 giu - È molto positivo che Trieste e il Friuli Venezia Giulia stiano ospitando per la prima volta un evento internazionale dall'alto tasso di innovazione e ricerca come l'IHE-Europe Connectathon. Soprattutto dopo l'emergenza Covid, l'interoperabilità dei sistemi informativi sanitari è diventata fondamentale per garantire la massima efficienza e la sicurezza dei pazienti. Una buona gestione dei dati sanitari è una sfida che dobbiamo affrontare con grande consapevolezza alla luce dell'innovazione tecnologica e dell'utilizzo sempre più diffuso anche dell'intelligenza artificiale.Questo il commento dell'assessore regionale alla Salute a margine della visita all'IHE-Europe Connectathon, la "maratona di connettività" di cinque giorni in corso a Trieste per testare l'interoperabilità dei sistemi informativi sanitari.Un evento che sta coinvolgendo un centinaio di aziende e circa settecento esperti del settore provenienti da diverse parti del mondo.L' IHE-Europe Connectathon offre l'opportunità ai fornitori di questi servizi di testare l'interoperabilità dei loro prodotti in un ambiente strutturato. I partecipanti possono infatti mettere a confronto più imprese utilizzando scenari clinici reali e seguendo specifici profili di integrazione. ARC/RT/gg