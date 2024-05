Salute: Regione, entro l'anno ultimati i lavori avviati nel Csm Ts

Trieste, 14 mag - La Regione ha investito fortemente sulla sanità e in questo quadro d'investimenti rientra anche l'adeguamento strutturale e impiantistico dei centri di salute mentale dell'area triestina afferenti all'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina. Al momento sono in corso i lavori nella sede di via Gambini ed è imminente l'avvio di quella di Barcola, con una previsione di ultimazione di entrambi entro l'anno. Una volta completati i primi due interventi prenderanno il via i lavori nelle sedi di via Molino a Vento (Maddalena) e via Morpurgo (Domio).Lo ha confermato l'assessore regionale alla Salute nel corso dei lavori del Consiglio regionale evidenziando che, nello specifico del Csm di via Gambini è stata eseguita la prima fase del restauro, che ha interessato il piano secondo dell'edificio e, rispondendo alle richieste pervenute dalla struttura, è stato deciso di procedere anche al rifacimento delle finiture del piano primo per migliorare il comfort e dell'umanizzazione del servizio all'utenza.Sul fronte delle risorse umane a disposizione dei centri di salute mentale l'esponente della Giunta ha quindi evidenziato come nella Manovra del Personale, approvata nell'ambito del Piano Attuativo e Bilancio Preventivo 2024, siano stati previsti la tempestiva sostituzione del personale in uscita nell'anno in corso e una manovra assunzionale correlata alle necessità assistenziali.Nell'attesa della graduatoria di infermieri da concorso di Arcs, Asugi ha quindi bandito un avviso a tempo determinato a cui hanno risposto un numero di candidati che permetterà di far fronte alle esigenze ospedaliere e territoriali, anche se non risulta sufficiente a coprire interamente i turnover, ovvero le uscite per quiescenza o licenziamento. Pertanto, la mobilità e l'assunzione di infermieri e operatori socio-sanitari per la riapertura del Csm di via Gambini sulle 24 ore verrà predisposta una volta ultimati i lavori in corso nella struttura. ARC/MA/gg