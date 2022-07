Salute: Regione finanzia borsa a Uniud per formazione specialistica

Trieste, 30 lug - La Regione, su proposta del vicegovernatore con delega alla Salute, ha autorizzato il finanziamento di una borsa di studio per la formazione medica specialistica riservata ad un laureato non medico di area sanitaria.



Nello specifico la borsa di studio del valore di 25.000 euro annui lordi omnicomprensivi è assegnata nell'anno accademico 2021/22 alla scuola di specializzazione in Patologia clinica e Biochimica clinica dell'Università degli Studi di Udine che ne ha fatto espressa richiesta.



Il laureato non medico di area sanitaria assegnatario dovrà essere residente sul territorio regionale da almeno tre anni alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso. ARC/EP/gg