Salute: Regione, interventi assistenza anziani superano 100 mln annui

Trieste, 23 apr - La Regione riconosce l'importanza del sistema d'offerta residenziale (soprattutto nella presa in carico delle situazioni a più elevato carico assistenziale) e interviene a garanzia dei livelli essenziali di assistenza, attraverso un sistema di finanziamento che oggi supera, complessivamente, i 100 milioni di euro l'anno. La quota abbattimento retta (oggetto di recenti aumenti e ora pari a 21,50 euro al giorno) e il contributo a copertura degli oneri sanitari, sono oggi riconosciuti a 8.000 posti letto convenzionati, su un totale di 9.500 posti letto per non autosufficienti accreditabili.È, in sintesi, quanto ha specificato l'assessore regionale alla Salute oggi in Consiglio regionale, rispondendo a un'interrogazione relativa ai ristori degli oneri sanitari previsti dalla Giunta per abbattere le rette a carico degli ospiti delle case di riposo.In riferimento al contributo a copertura degli oneri sanitari, riconosciuto a rimborso di prestazioni effettivamente erogate, l'esponente dell'Esecutivo ha sostenuto che gli ultimi dati raccolti dall'Amministrazione regionale non hanno evidenziato, in generale, la necessità di un aumento delle risorse dedicate e che la Regione ha dato una risposta coerente con il quadro delineato, operando una revisione della voce "oneri sanitari" a partire dal 1° gennaio 2024. Nel dettaglio, oltre al rimborso degli oneri per il direttore sanitario, è prevista la possibilità per le strutture di rendicontare anche i costi di personale sanitario diverso e ulteriore rispetto alle figure dell'infermiere e del fisioterapista.L'assessore ha elencato i diversi livelli su cui si articola il sistema di servizi e interventi attuato dalla Regione a sostegno della popolazione anziana, ricordando come la residenzialità non rappresenti l'unica soluzione ai bisogni di salute degli anziani. Tra i servizi citati figurano le attività di promozione dell'invecchiamento, mappatura della fragilità, il sistema dei servizi domiciliari, la promozione degli interventi dedicato all'abitare inclusivo e la rete di offerta semiresidenziale e residenziale per anziani autosufficienti e non autosufficienti. ARC/PAU/ma