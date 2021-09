Salute: Regione, investire urgentemente sul capitale umano

Vicegovernatore Fvg ha aperto convegno su anestesia e rianimazione



Pordenone, 18 set - È necessario un programma di investimento straordinario sul capitale umano, una precondizione su cui il sistema della salute spesso si confronta, giunge alla condivisione di soluzioni e poi però non trova la forza e la determinazione per applicarle: ci sono scelte forti da affrontare sui percorsi di formazione professionale e si impone la revisione del rapporto con il sistema universitario oltre che delle regole e norme per l'accesso alla professione, all'abilitazione, alla specialità.



È quanto ha rimarcato il vicegovernatore con delega alla Salute aprendo il "15. incontro territorio e ospedale senza dolore" in programma in presenza - uno dei primi in Italia - alla Fiera di Pordenone.



Sotto la cura scientifica di Yigal Leykin e Tommaso Pellis e patrocinato dall'Azienda sanitaria Friuli occidentale, il convegno - a cui interverranno una settantina di esperti e a cui sono iscritti circa 250 professionisti - affronterà gli aspetti più innovativi del trattamento del dolore acuto, cronico e ostetrico, con approfondimenti legati al Covid e presentando novità terapeutiche, epidemiologiche e vaccinali con relatori di rilievo internazionale.



Il vicegovernatore ha testimoniato la gratitudine delle istituzioni al mondo medico e sanitario per la gestione del periodo più critico della pandemia e ha rivolto un particolare ringraziamento al prof. Leykin per il suo approccio sempre responsabile e moderato nei percorsi di carriera, esempio di una classe dirigente che ha saputo creare continuità tra generazioni.



Secondo il vicegovernatore creare un clima positivo e stimolante e testimoniare con il proprio esempio uno stile professionale rispettoso va considerato un fattore competitivo, sempre più raro e prezioso in un settore così decisivo per il benessere della persona. ARC/EP/al