Salute: Regione, mai messe in discussione pediatrie ospedali spoke

Pordenone, 12 ott - I reparti di Pediatria degli ospedali di rete (spoke) del Friuli Venezia Giulia, tra cui quello di San Vito al Tagliamento, rimarranno in funzione. Non c'è infatti alcuna determinazione dell'Amministrazione regionale che vada in senso contrario.



Lo ha ribadito oggi a Pordenone il vicegovernatore con delega alla Salute a margine di una visita al reparto di Pediatria dell'Ospedale di San Vito al Tagliamento.



Lo stesso esponente della Giunta regionale ha parlato di un'impostazione coerente con l'ultima deliberazione in materia, nella quale viene riportato anche l'esatto numero di posti letto dedicato per ciascuna struttura della regione. ARC/GG/pph