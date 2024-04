Salute: Regione, Medicina laboratorio garantisce risposte tempestive

Trieste, 23 apr - Il livello di automazione e specialità che caratterizza la Medicina di laboratorio rende preferibile la consulenza da parte di un dirigente specialista nel settore della prestazione richiesta. La presenza di un Centro hub dove sono rappresentate tutte le professionalità specialistiche della Medicina di laboratorio, in associazione con una tecnologia spinta nella gestione a distanza dei processi di validazione, garantisce una consulenza sempre competente su tutte le richieste dai reparti di cura degli ospedali spoke. Il modello prevede il costante rapporto tra i tecnici degli spoke e i dirigenti.Questo, in sintesi, il contenuto della risposta dell'assessore regionale alla Salute, oggi in Consiglio regionale, a specifica interrogazione sul tema dell'organizzazione dei laboratori di medicina dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale.Come ha rilevato l'assessore, l'organizzazione delle linee produttive del Laboratorio unico prevede da un lato l'effettuazione di tutti gli esami urgenti nel laboratorio dello stabilimento ospedaliero di riferimento, dall'altro l'invio degli esami di routine nella sede centrale di Udine. Una scelta che permette di abbinare la garanzia di una risposta tempestiva e competente, con una necessaria razionalizzazione delle risorse. ARC/PAU/ma