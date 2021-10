Salute: Regione, medicina si fonda su evidenze scientifiche

Udine, 1 ott - È stato un saluto rivolto a nome della Regione a tutti i professionisti impegnati nella medicina che si basa sull'evidenza quello rivolto dall'assessore al Patrimonio ai partecipanti al diciassettesimo Congresso di gastroenterologia, in corso a Udine nel Centro culturale Beata Vergine delle Grazie, che ha riunito specialisti da tutta Italia e dall'estero per fare il punto sulle più recenti tecniche di prevenzione e cura.



Una convention importante, ha spiegato l'assessore prendendo la parola a conclusione dello spazio riservato ai saluti istituzionali, perché si svolge mentre la nostra società sta uscendo da un periodo difficile e sta attraversando una fase complessa, che ha nella medicina la principale protagonista. L'esponente della Giunta ha quindi sottolineato che in quest'epoca sono tornati di moda i falsi profeti, coloro che alla luce della libertà vogliono negare i risultati, i traguardi, le soluzioni individuate dalla medicina, la quale si fonda su dati certi, sull'esperienza, sui risultati delle evidenze.



L'assessore si è poi soffermato sul vaccino, rimarcando come finora nessuna vaccinazione sia stata esente da effetti collaterali, che vanno studiati, prevenuti, tenuti nella debita considerazione sempre basandosi sulle statistiche e sulle evidenze. Ovvero su quanto dimostrato dei dati attualmente in possesso, che ne giustificano l'impiego. È quindi importante che i cittadini possano dare credito alla medicina dell'evidenza e non ai dubbi e alle critiche promosse attraverso i social network senza alcun supporto scientifico. I cittadini, ha concluso, debbono riprendere fiducia nel ruolo della medicina e nella correttezza e onestà dei medici ed è compito anche dei professionisti concorrere al raggiungimento di questi risultati. ARC/CM/ma