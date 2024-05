Salute: Regione, oggi sempre più urgente sostenere umanizzazione cure

Buttrio, 30 mag - Nel garantire un'adeguata risposta di salute oggi è sempre più determinante la componente sociale. La scelta di umanizzare le cure è certamente un approccio faticoso e difficile ma particolarmente rilevante soprattutto in considerazione del fatto che troppo spesso le terapie inappropriate finiscono per pesare negativamente sul sistema sanitario. Va rivolto pertanto un plauso a quei professionisti che, con grande responsabilità, stanno facendo uno sforzo soprattutto culturale per mettere insieme competenze multidisciplinari creando modelli organizzativi innovativi e più adatti a soddisfare i reali bisogni dei cittadini.Questo il concetto espresso dall'assessore alla Salute durante il convegno "La Medicina perioperatoria. Prendersi cura del paziente chirurgico" organizzato oggi a Buttrio.Al centro dei lavori la cura del paziente chirurgico prima, durante e dopo l'intervento. Tra le finalità del convegno la condivisione di una nuova modalità di lavoro nel trattamento di questi pazienti particolarmente fragili, maturata dal team multidisciplinare e multiprofessionale del Dipartimento Testa-Collo e Neuroscienze dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale.Per l'esponente della Giunta è importante sostenere l'approccio seguito da questi professionisti. In questo percorso il privato deve rimanere uno strumento utilizzato dal pubblico per garantire standard elevati da un punto di vista qualitativo.Nel corso del convegno è stato sottolineato che la gestione integrata del paziente chirurgico durante il percorso assistenziale perioperatorio - pre, intra e post -, rappresenta una risposta innovativa alla crescente richiesta di appropriatezza e sostenibilità.È sempre più urgente infatti focalizzare l'attenzione sui due pilastri dell'umanizzazione delle cure: il valore per il paziente e il benessere organizzativo. ARC/RT/gg