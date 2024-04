Salute: Regione, per le Radiologie piani di riduzione liste d'attesa

Pordenone, 23 apr - Le aziende sanitarie del Friuli Venezia Giulia, tenuto conto della difficile situazione legata alla carenza di personale sanitario, hanno elaborato specifici piani per poter trattenere i professionisti e quindi, di conseguenza, diminuire le liste di attesa. Ciò è avvenuto anche nell'ambito dei servizi della radiologia.È, in sintesi, quanto l'assessore regionale alla Salute ha affermato questa mattina in Consiglio regionale in merito a un'interrogazione relativamente alla situazione legata alla carenza degli organici nei reparti dell'area radiologica in alcuni ospedali della regione.L'Asufc, come è stato precisato dall'assessore, nel corso del 2023 ha provveduto all'assegnazione di 837 incarichi di dirigente medico, di questi 52 all'area della radiologia. Nell'anno in corso saranno conferiti ulteriori 73 incarichi per la dirigenza, di cui cinque nell'area della radiologia. Sempre negli ultimi due anni, in Asfo, l'uscita di medici radiologi - secondo quanto ricostruito dall'esponente dell'Esecutivo regionale - e stata notevole per diversi motivi, legati in particolare alla carenza di professionisti e a difficoltà inerenti il tipo di orari e di impegno richiesti nell'attività radiologica d'urgenza. Per cercare di ovviare, dopo aver esperito senza successo diversi tentativi utili a integrare l'organico attraverso concorsi o incarichi libero-professionali, si è proceduto nella strada dell'esternalizzazione della radiologia d'urgenza, facendo così venire meno l'impegno dei medici radiologi nei turni notturni e festivi.Inoltre, come ha informato l'assessore alla Salute, si è proceduto con l'attivazione di una struttura semplice dipartimentale di Senologia, con il risultato di aver trattenuto una professionista e di aver messo le basi per la costituzione di un pool di professionisti dedicati alla specifica funzione. Si sta poi procedendo, è stato comunicato nell'intervento dell'assessore, ad attivare una seconda struttura semplice dipartimentale dedicata alla diagnostica programmata. Ciò consentirà anche di concentrare le forze dell'attuale Struttura complessa sulla Radiologia interventistica che va ulteriormente sviluppata.Nell'ambito di Asugi, il problema - è stato infine spiegato dall'esponente della Giunta - relativo alla Radiologia è stato affrontato con l'attivazione contrattuale vigente: i turni eccedenti l'orario di servizio sono stati pagati con gli incentivi previsti, dedicati e normati. ARC/LIS/ma