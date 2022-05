Salute: Regione, visite endocrinologiche in recupero in Asfo

Trieste, 2 mag - Gli attuali dati dell'Aziensa sanitaria Friuli Occidentale, pur non raggiungendo ancora i livelli prepandemici, sono comunque in miglioramento. Nei mesi di marzo e aprile di quest'anno, in merito al numero di visite e ai controlli endocrinologici, le statistiche indicano il seguente trend rispetto allo stesso periodo degli anni precedenti: 464 (2020), 543 (2021) e 658 (2022).



Questo il concetto espresso oggi a Trieste in sede di Commissione III del Consiglio regionale dal vicegovernatore con delega alla Salute rispondendo a un'interrogazione relativa all'endocrinologia dell'ospedale di Pordenone.



La situazione di Asfo, come ha spiegato l'esponente della Giunta regionale, è la stessa che si registra in tutta Italia, con i riflessi penalizzanti causati dai picchi di emergenza del Covid e peraltro con meno specialisti in endocrinologia rispetto al fabbisogno totale. In questo inizio 2022 però è in atto un recupero sui tempi di attesa grazie al fatto che gli endocrinologi si dedicano esclusivamente all'attività specialistica; a questo inoltre si aggiunge la disponibilità dell'accreditamento con il privato.



Infine, ha ricordato concludendo il vicegovernatore, durante le fasi più cruente del Covid vi è stata la sospensione delle visite non urgenti, o a priorità entro 10 giorni, come per tutte le altre discipline mediche, in quanto gli specialisti sono stati dirottati presso i reparti internistici che si sono trovati a gestire fino al 120 per cento in più di pazienti. ARC/GG/pph