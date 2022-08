Salute: riapre attività chirurgica programmata e ortopedica Palmanova

Udine, 24 ago - Nel presidio ospedaliero Palmanova-Latisana ripartirà, a settembre, anche l'attività di chirurgia programmata e di chirurgia ortopedica, sospesa a causa della pandemia.



A darne conto è il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute che ha ricordato come la riapertura è resa possibile grazie a due fattori, da un lato la progressiva chiusura della Rsa Covid, dall'altro la reinclusione del personale infermieristico all'interno del dipartimento chirurgico.



Oltre all'attività di chirurgia programmata riapriranno anche i posti letto di riabilitazione finalizzati a dare completezza al percorso ortopedico.



La sospensione dell'attività chirurgica, come sottolinea l'esponente della Giunta regionale, era stata decisa in corrispondenza del picco di contagi che aveva reso necessario ampliare i posti letto di cure intermedie per dare continuità di cura alla crescente domanda di ricovero di persone positivizzate. ARC/LP/pph