Salute: Riccardi, 1,6 mln per riqualificare centri diurni Pn

Udine, 21 giu - "Verranno allocate le coperture necessarie in assestamento di bilancio, pari a 1,6 milioni di euro, per la riqualificazione di tre centri diurni su quattro immobili di proprietà dei Comuni di Maniago, Spilimbergo, Zoppola e Sesto al Reghena attualmente sede di centri diurni a gestione diretta dell'Azienda sanitaria Friuli occidentale (Asfo)".



Lo ha riferito il vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, rispondendo ad una Iri oggi in Aula.



"Già due anni fa la Conferenza dei Sindaci di area vasta aveva chiesto di poter intervenire con opere di straordinaria manutenzione - ha indicato Riccardi -; con l'importo aggiornato dei lavori e le risorse che verranno allocate in sede di assestamento riusciremo a daremo seguito alla richiesta". ARC/LP/pph