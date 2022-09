Salute: Riccardi, 2,5 mln euro per progetti terzo settore

Trieste, 27 set - La Giunta regionale ha approvato l'Accordo di programma 2022-2024 per il terzo settore, autorizzandone quindi la sottoscrizione con il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali che permetterà l'impiego di oltre 2,5 milioni di euro per tre annualità.La delibera è stata proposta dal vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi.Disponibili oltre 900mila euro per il 2022, quasi 770.000 euro per il 2023 e oltre 800.000 euro per il 2024. Le somme sono destinate a sostenere lo svolgimento di attività, iniziative e progetti che abbiano rilievo locale e che siano promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni onlus iscritte al Registro unico nazionale del terzo settore.Si va così a consolidare la già forte rete di interazione e collaborazione tra le numerose e attive realtà che operano nel terzo settore nella nostra regione e il Sistema sanitario regionale. Una sinergia collaudata, che permette di intervenire in maniera coesa, appropriata e puntuale a favore del cittadino-utente, rispondendo alle sue esigenze di salute nella forma migliore, mantenendo il suo legame con il territorio e con il suo contesto sociale di riferimento. ARC/PT/gg