Salute: Riccardi, 34 mln stanziati in 2 anni per strutture anziani

Aviano, 19 ott - "Le strutture per anziani sono tra quelle che più hanno subito i pesanti effetti della pandemia da Covid e che continuano a soffrire ancora, adesso anche a causa del caro energia. Non le abbiamo mai lasciate sole, intervenendo in maniera importante sia in pieno lockdown che in questi ultimi mesi del 2022". Così il vicegovernatore e assessore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi intervento nell'auditorium del Centro di riferimento oncologico (Cro) di Aviano per l'incontro del Direttivo di Federsanità Anci Fvg. "Sono quasi 34 i milioni di euro, tra contributi e ristori per l'emergenza Covid, messi a disposizione dalla Regione per le strutture per anziani - ha sottolineato Riccardi -; una cifra significativa che ha permesso a conduttori e gestori di far fronte ad alcune delle principali criticità che hanno interessato le strutture". "Nel dettaglio, le residenze per anziani e le residenze per le persone con disabilità sono state destinate di oltre 11 milioni di euro per maggiori costi sostenuti da gennaio a dicembre 2020 - è entrato nel dettaglio Riccardi -. Quasi 8 milioni di euro, poi, sono stati erogati per residenze per anziani e per sperimentazioni sull'abitare inclusivo, sempre nel corso del 2020". "Per residenze per anziani e Residenze sanitarie assistenziali (Rsa) abbiamo previsto lo stanziamento di 3,5 milioni di euro per il rimborso di maggiori costi per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri presidi necessari per prevenire il rischio di contagio - ha aggiunto ancora Riccardi -. Per permettere alle strutture di far fronte ai maggiori costi legati all'inflazione abbiamo stanziato, ancora, 5 milioni di euro che si vanno a sommare ai 4,5 milioni già previsti e si aggiungono ai 2 euro per l'abbattimento della retta sul singolo". "Su richiesta dei gestori delle strutture per anziani, abbiamo concesso di recente, infine, una proroga di 6 mesi sui termini di accreditamento degli stessi istituti che altrimenti avrebbero dovuto ultimare questo percorso entro il 31 dicembre di quest'anno", ha concluso Riccardi ringraziando i membri del Direttivo di Federsanità Anci Fvg per la loro fattiva collaborazione. ARC/PT/pph