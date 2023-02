Salute:Riccardi,4 mln adeguamento rette strutture riabilit. funzionale

Trieste, 1 feb - "Quanto si chiede trova risposta nella legge di stabilità approvata a dicembre, prevedendo le risorse necessarie all'adeguamento delle tariffe ferme da troppi anni. È in fase di conclusione l'attività istruttoria propedeutica all'adozione del provvedimento per l'attività di riabilitazione funzionale ex articolo 26 della Legge 833/1978; per questo provvedimento di revisione è previsto uno specifico finanziamento sovraziendale di 4 milioni di euro".Lo ha comunicato stamani il vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi rispondendo a un'interrogazione in Consiglio regionale."L'attività di riabilitazione funzionale ex articolo 26 della Legge 833/1978 viene svolta nella nostra regione da 11 strutture private accreditate e convenzionate con le aziende sanitarie di riferimento delle quali 2 fanno capo all'Azienda sanitaria universitaria giuliano isontina (Asugi), 4 all'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (Asufc) e 5 all'Azienda sanitaria Friuli Occidentale (Asfo). Le 11 strutture erogano prestazioni differenziate, in relazione ai diversi setting assistenziali attribuiti: ambulatoriale, semiresidenziale e residenziale" ha specificato Riccardi.L'articolo 20 bis della Legge regionale 41/1996, e i conseguenti provvedimenti attuativi, hanno previsto e disciplinato le sperimentazioni per l'innovazione del sistema dei servizi per le persone con disabilità, finalizzate a introdurre modalità innovative e più aderenti ai bisogni degli utenti per la gestione delle attività di riabilitazione."A conclusione della fase di valutazione dei progetti presentati dalle strutture, è prevista la loro riclassificazione, che determinerà anche una diversa valorizzazione delle prestazioni erogate alle quali, quindi, non saranno applicate le tariffe previste per la riabilitazione funzionale" ha aggiunto il vicegovernatore."L'Amministrazione regionale ha ritenuto opportuno disporre degli elementi derivanti dall'attivazione dei procedimenti per la presentazione e la valutazione dei progetti contenenti la descrizione dei percorsi sperimentali, prima di procedere alla revisione delle tariffe delle prestazioni di riabilitazione funzionale ex articolo 26, anche per valutare l'impatto economico prodotto dalla riclassificazione delle strutture ammesse alla sperimentazione" ha concluso Riccardi. ARC/PT/ma