Salute: Riccardi, 5 ambulanze e un'automedica con donazioni cittadini

Sei nuovi mezzi acquistati con offerte su conto corrente aperto in tempo di Covid dalla Protezione Civile Fvg Palmanova, 4 ott - "Oggi abbiamo consegnato due mezzi di soccorso all'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale: un'automedica e un'ambulanza, a beneficio del nostro sistema dell'emergenza-urgenza territoriale. Sono state acquistate grazie alla generosità dei cittadini di questa regione che hanno contribuito, tramite donazioni sul conto corrente aperto in tempo di Covid dalla Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia". Lo ha comunicato l'assessore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi che questa mattina ha preso parte, a Palmanova, negli spazi esterni della sede della Protezione civile del Fvg, alla consegna di una nuova automedica e di una nuova ambulanza che vanno a potenziare i mezzi di sistema di emergenza-urgenza territoriale per il territorio afferente l'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale. Presenti i direttori delle tre aziende sanitarie, Denis Caporale (AsuFc), Giuseppe Tonutti (Asfo), Antonio Poggiana (AsuGi), e il direttore della Struttura operativa regionale emergenza Sanitaria (Sores) Amato De Monte, oltre ai funzionari della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia. "Allora - ha spiegato Riccardi -, furono fatte donazioni importanti che, in parte, sono state impiegate per l'acquisto di mezzi di soccorso su ruota. Si tratta dei primi due veicoli consegnati. Altre quattro ambulanze saranno consegnate a breve all'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina e all'Azienda sanitaria Friuli Occidentale. Con questi acquisti completiamo l'impiego delle risorse che sono arrivate in tempo di pandemia grazie alla generosità della nostra gente; i sei mezzi vanno a beneficio del un sistema d'emergenza-urgenza che potrà contare quindi su nuovi mezzi moderni, con la migliore strumentazione, aumentando la capacità di assistenza al cittadino. ARC/PT/gg