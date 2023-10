Salute: Riccardi, a breve cantiere per struttura sanitaria Cividalese

Oltre 12 milioni di euro l'investimento tra fondi della Regione e del Pnrr Cividale del Friuli, 12 ott - "Oltre 12 milioni di euro per l'ampliamento e l'adeguamento della struttura sanitaria del Cividalese, con un pieno rispetto del cronoprogramma, in linea con i tempi obbligati dettati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), nonostante l'incremento dei costi che ha visto scendere immediatamente la Regione in campo con uno stanziamento di 2 milioni di euro per i maggiori oneri legati all'aumento dei costi. Un risultato importante, frutto di un lavoro di squadra, per cui ringrazio l'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale". Sono le parole dell'assessore alla Salute e alle politiche sociali del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, che questo pomeriggio ha incontrato i sindaci del Cividalese, Valli del Natisone e Valli dello Judrio, nella sede della struttura sanitaria del Cividalese, per illustrare l'avanzamento dei lavori che prevedono la creazione ex novo di un corpo di fabbrica, adiacente quelli esistenti, che sarà portato a termine entro la data fissata dal Pnrr. Presenti all'incontro, tra gli altri, il sindaco di Cividale del Friuli, Daniela Bernardi e il direttore generale dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, Denis Caporale. "Il progetto illustrato ai primi cittadini ha incontrato il loro favore - ha aggiunto Riccardi che li ha ringraziati per essere intervenuti e per aver condiviso l'iter -. Lo stato della progettazione è avanzato ed è stata già individuata l'impresa che eseguirà le opere. A breve quindi vedremo l'apertura dei cantieri per la Centrale operativa territoriale, che si sta già sviluppando, per l'Ospedale di comunità e la Casa della comunità". "Diamo corso a quelli che erano gli impegni che avevamo garantito - ha rimarcato l'esponente dell'Esecutivo -. Questi sono risultati tangibili, concreti: quello illustrato oggi pomeriggio è un primo importante traguardo raggiunto in tempi stringenti, poiché i fondi del Pnrr devono essere impiegati entro la fine del 2026. Un obiettivo pertanto non banale che, sono certo, raggiungeremo al netto di eventuali imprevisti che nessuno, naturalmente, si augura possano accadere". Il piano generale, che ha come obiettivo il potenziamento dei servizi assistenziali e la riqualificazione del comprensorio, prevede ulteriori investimenti: per la manutenzione straordinaria dell'obitorio, in stato di attuazione, per il miglioramento statico funzionale del tunnel - la cui progettazione è in corso -, la manutenzione straordinaria per interventi di miglioramento di sicurezza antincendio, la manutenzione straordinaria della copertura (per cui il cantiere è aperto), la sostituzione di gruppi elettrogeni chiller (opere concluse). ARC/PT/pph