Salute:Riccardi, a Cividale struttura complessa Geriatria territoriale

Al primo aprile sono 165 gli specializzandi attivi in Asufc



Trieste, 7 apr - "A breve nel presidio di Cividale è prevista una struttura complessa di Geriatria territoriale".



Lo ha detto il vicegovernatore con delega alla Salute Riccardo Riccardi rispondendo oggi a una specifica interrogazione nel corso della seduta della Terza Commissione consiliare.



"Per quanto riguarda il Distretto di Tarcento e nell'immediato anche per Cividale - ha concluso Riccardi - Asufc ha previsto nella propria organizzazione l'attivazione, che avverrà dopo l'adozione dell'atto aziendale, di una struttura complessa di geriatria territoriale e che avrà sede presso il Presidio di Cividale, che diventerà più attrattivo per il reclutamento dei nuovi specializzandi e non solo".



Riccardi ha quindi illustrato i numeri riguardanti i medici specializzandi assunti tra il 2021 e il 2022 in Asufc. "Nel corso dell'anno precedente - ha illustrato Riccardi - cento unità sono state assunte con contratti di lavoro sulla base di un protocollo tra l'Università di Udine e l'Azienda Pnv mentre altre 9 persone hanno preso servizio con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa e infine a 27 unità è stato riconosciuto un contratto di lavoro subordinato. Per quanto riguarda i distretti di Cividale e Tarcento è presente una specializzanda di Igiene del quarto anno e a breve una ulteriore specializzanda di Igiene inizierà la frequenza".



Per quanto riguarda il 2022, Riccardi ha ricordato che il numero degli specializzandi è stato incrementato con altre 8 unità con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e 21 con contratti di lavoro subordinato. ARC/AL/ma