Salute: Riccardi, a dicembre partirà appalto cittadella salute Sacile

Trieste, 22 giu - "A dicembre di quest'anno inizierà la procedura per l'appalto dei lavori riguardanti il potenziamento della cittadella della salute di Sacile".A darne notizia è stato il vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi rispondendo a una specifica interrogazione nel corso dei lavori della III Commissione consiliare svoltasi oggi a Trieste.Nello specifico l'esponente dell'esecutivo ha compiuto una cronistoria dell'iter amministrativo e tecnico compiuto fino ad oggi e ha fornito una "dead line" per quanto ancora dovrà essere compiuto in vista dell'assegnazione delle opere che sono state finanziate con 4 milioni di euro di fondi regionali. Le risorse serviranno per riqualificare e ampliare il Centro di salute mentale 12h al piano terra del Padiglione San Camillo, la riqualificazione del Centro con finalità riabilitative per il trattamento post ictus, politraumi e malattie degenerative in alcuni dei locali siti nel Padiglione Meneghini e infine per il Centro polifunzionale per la disabilità posto al primo piano del Padiglione Colonia Agricola.Per quanto riguarda il percorso già eseguito, Riccardi ha spiegato che "l'iter ha preso il via a maggio del 2020 con l'individuazione del professionista per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, seguita a luglio dello stesso anno dalla consegna dell'elaborato tecnico riguardante l'adeguamento edile-impiantistico e funzionale dei padiglioni del presidio sacilese, mentre ad agosto Asfo ha adottato il progetto"."Nel 2021 - ha proseguito Riccardi nel corso della seduta di commissione - a gennaio l'Azienda ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica mentre a marzo è stata avviata la procedura europea per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura. A giugno, poi, è stata nominata la commissione aggiudicatrice, che a luglio ha emesso la proposta di aggiudicazione mentre a novembre è stato sottoscritto il disciplinare di incarico e avvio della progettazione definitiva".Per l'anno in corso, invece, a gennaio si sono svolti gli incontri propedeutici alla concertazione dei contenuti e alle verifiche tecnico-economiche mentre a febbraio sono state compiute le verifiche preliminari della proposta di progetto definitivo, quest'ultimo consegnato ad Asfo il mese successivo. "A luglio - ha concluso il vicepresidente - si attende il parere degli organi competenti sul progetto definitivo mentre a settembre è prevista la validazione del progetto con il recepimento delle eventuali prescrizioni. Infine, a ottobre verrà avviata la progettazione esecutiva che dovrà essere a sua volta approvata entro novembre, mentre a fine anno inizieranno le procedure per l'appalto dei lavori". ARC/AL/ma