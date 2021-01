Salute: Riccardi, accelerata vaccinazione in case riposo Fvg

Vicegovernatore oggi presente alla Asp di Codroipo Codroipo, 9 gen - "Prendersi cura delle persone più fragili è un dovere istituzionale. La campagna vaccinale avviata ieri nelle case di riposo proseguirà a pieno ritmo per arrivare alla massima copertura di questa fascia della popolazione nel minor tempo possibile concludendo la prima fase per passare alla seconda". Lo ha detto il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute Riccardo Riccardi presente oggi a Codroipo in occasione della vaccinazione degli ospiti che risiedono all'interno della locale Asp "Daniele Moro". La campagna, che ha preso il via ieri in tutta la regione, proseguirà anche nel corso del fine settimana. Durante la visita il vicegovernatore ha innanzitutto ringraziato il personale sanitario che in particolar modo in questo periodo ha intensificato la propria attività a favore e in supporto degli anziani residenti nella struttura del medio Friuli. "Proteggere i nostri anziani attraverso la somministrazione delle dosi di vaccino a loro destinate - ha detto Riccardi - diventa di fondamentale importanza per metterli al riparo da possibili contagi. Prendersi cura delle persone più fragili è innanzitutto un dovere istituzionale: superata la fase di difficoltà iniziale dovuta alla raccolta del consenso informato, ora stiamo dando una decisa accelerata per fare in modo di arrivare, nel minor tempo possibile e secondo quanto previsto dal piano nazionale, alla massima copertura possibile di quanti vivono nelle nostre case di riposo. Per raggiungere questo obiettivo - ha concluso il vicegovernatore - oltre allo sforzo del sistema sanitario regionale, è necessaria anche la collaborazione di tutti i soggetti coinvolti. In questo senso l'auspicio è che il personale aggiuntivo previsto dal Governo arrivi in tempi brevi: oltre ai vaccini servono infatti i medici e gli infermieri per somministrarli". ARC/AL/ep