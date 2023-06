Salute:Riccardi, accordo Casa cura Città Udine aiuta deflusso pazienti

Trieste, 21 giu - "L'accordo con la Casa di cura Città di Udine prevede la possibilità di ricoverare pazienti internistici provenienti dai Pronto soccorso dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (Asufc) con un quadro clinico definito 'stabile' all'invio, poiché la struttura non dispone di un'area di emergenza. Secondo gli accordi è prevista la possibilità di accoglimento di circa tre pazienti dal lunedì al venerdì, attraverso comunicazione dirette coi Pronto soccorso". Lo ha spiegato l'assessore regionale alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, rispondendo stamani a un'interrogazione in Consiglio regionale. "Il target di questo accordo è quello di creare un percorso di presa in carico dei quadri che richiedono un ricovero, ma che sono stabili, per garantire al flusso dei pazienti più critici la possibilità di ricoveri in reparti dell'azienda sanitaria, dove, a fronte di eventuali peggioramenti della condizione, è disponibile un'area di emergenza" ha aggiunto Riccardi. "I dati mostrano che la Medicina della Casa di cura di Udine ha garantito buoni volumi, in considerazione delle risorse a disposizione, mantenendo una degenza media contenuta - ha dettagliato Riccardi -. Alcuni dati: nel 2020 il regime di ricovero della Medicina generale della Città di Udine è stato di 647 contro 2.130 alla Medicina interna Uno del Santa Maria della Misericordia, 2.478 della Medicina interna Due, 712 della Clinica medica, 318 della Medicina interna di Cividale del Friuli. Il presidio San Daniele-Tolmezzo ha avuto ricoveri per quasi 4.000 persone tra San Daniele del Friuli e Tolmezzo, quello di Palmanova-Latisana raggiunge le 4.500 persone". "È una tendenza che si sta riproponendo anche negli anni successivi - ha spiegato Riccardi -. Per quanto riguarda il trimestre vigente, alla Medicina generale del Policlinico Città di Udine, i casi in regime di ricovero ordinario sono stati 179. Per quanto riguarda il Santa Maria della Misericordia alla Medicina Uno 517, alla Medicina Due 591, alla Clinica medica 178, per i presidi San Daniele e Tolmezzo rispettivamente 402 e 438, i presidi di Medicina di Palmanova-Latisana 464 e 453" ha concluso Riccardi. ARC/PT/èèh