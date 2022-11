Salute: Riccardi, accordo con Cnr Pisa per promozione salute a scuola

Anche un questionario per "mappare" fragilità e potenzialità dei giovani



Palmanova, 4 nov - Uno schema di accordo tra la Direzione centrale e salute e l'Istituto di fisiologia clinica del Centro nazionale ricerche (Cnr) di Pisa per sostenere il percorso delle scuole che, in Friuli Venezia Giulia, promuovono la salute e il benessere con percorsi educativi mirati a favore degli allievi.



È quanto approvato dalla Giunta su proposta del vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi.



"L'atto si inserisce in un percorso di promozione degli stili di vita sani fortemente voluto dalla Regione attraverso le aziende sanitarie, la Direzione centrale salute e le direzioni delle scuole, per fare in modo che già in aula, tra i banchi, i ragazzi apprendano le buone pratiche per la salute e che le trasmettano alle loro famiglie e ai coetanei - ha spiegato a margine Riccardi -. L'obiettivo è di creare una situazione di benessere per tutta la comunità, nella consapevolezza che la salute non è una dimensione di esclusiva responsabilità del settore sanitario".



La collaborazione con l'Istituto di fisiologia clinica del Cnr di Pisa prevede anche la compilazione di questionari da parte degli studenti per capire qual è il loro stato di benessere, qual è il loro stile di vita, in che contesto sociale si muovono e quali sono le loro emozioni.



Il quadro che l'indagine restituirà darà la possibilità di mappare eventuali fragilità ma anche di individuare tutte le potenzialità degli studenti, rispondendo così alle loro esigenze con azioni specifiche e mirate.



"Il progetto si rende ancora più necessario oggi, dopo due anni segnati da forti limitazioni a causa della pandemia che ha imposto didattica a distanza e scarsa socialità per l'isolamento forzato - ha aggiunto a margine Riccardi -. Vuole essere anche uno strumento per mettere in condizioni i docenti di svolgere al meglio il proprio lavoro, in collaborazione con le aziende sanitarie, sempre per la promozione della salute e la prevenzione". ARC/PT/ma