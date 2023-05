Salute: Riccardi, al via entro anno ampliamento del Distretto del Sile

Azzano Decimo, 25 mag - "Contiamo di avere sbloccato definitivamente il procedimento per l'ampliamento del Distretto del Sile: i cantieri potranno aprire, infatti, entro la fine di quest'anno, se l'esito delle conferenza dei servizi di giugno darà esito positivo. Un iter necessario per riuscire a garantire importanti risposte ai cittadini che risiedono in questa zona densamente popolata della nostra regione". Lo ha spiegato l'assessore regionale con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi che questa mattina, ad Azzano Decimo, ha incontrato il direttore generale dell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale Giuseppe Tonutti e il sindaco di Azzano Decimo Massimo Piccini per fare il punto sullo stato di avanzamento della progettazione per il potenziamento del Distretto del Sile. "Il progetto è nella fase di acquisizione dei pareri: quello esecutivo arriverà entro la fine dell'estate - ha dettagliato Riccardi -. Contiamo di individuare la ditta che si occuperà di realizzare l'ampliamento entro l'anno. Operiamo, in tal senso, in piena sinergia con l'amministrazione comunale: sarà il Municipio, difatti, a indire la gara". "Lo sforzo economico della Regione è molto importante: sono stati messi a disposizione oltre 3,7 milioni di euro - ha ricordato l'assessore -. Con questi fondi andiamo ad ampliare il Distretto, in particolare con la creazione di 20 nuovi posti letto afferenti il nascente Ospedale di comunità, e con la creazione di nuovi ambulatori". ARC/PT/ma