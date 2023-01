Salute: Riccardi, al via prenotazione richiamo vaccino VidPrevtyn Beta

Udine, 19 gen - Da ieri, 18 gennaio 2023, è possibile prenotare il richiamo della vaccinazione Covid-19 con il vaccino VidPrevtyn Beta (Sanofi). Il vaccino è composto dalla proteina spike (S) ricombinante di Sars-Cov-2 derivata dalla variante Beta del Sars-Cov-2 e un adiuvante.



Lo comunica il vicegovernatore e assessore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi.



Il richiamo può essere somministrato a partire dai 18 anni di età per la vaccinazione eterologa (ovvero per chi è già stato sottoposto a un ciclo vaccinale primario con un vaccino a mRna o adenovirale, almeno 120 giorni prima).È autorizzato per essere somministrato una sola volta (non sono ancora autorizzati successivi richiami con lo stesso vaccino).



Questo vaccino può essere somministrato, ad esempio, a chi non desidera sottoporsi a richiamo con un vaccino a mRna per la precedente comparsa di reazioni vaccinali non lievi o per altri motivi.



Il vaccino non è utilizzabile per il ciclo primario (prima e seconda dose), ma unicamente per i richiami. La prenotazione potrà essere effettuata attraverso il Call center, Cup e farmacie. ARC/PT/al