Salute: Riccardi, ambulatori quartiere frutto alleanza Terzo settore

Grazie a un accordo tra il Comune di Udine e la Croce Rossa - Comitato di Udine; le strutture sono 7 Udine, 13 feb - "Lo strumento della sussidiarietà che vede il Friuli Venezia Giulia da sempre apripista a livello nazionale, si concretizza ancora una volta con un progetto di grande valenza sociale e culturale". Lo ha sottolineato il vicegovernatore e assessore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, che questo pomeriggio ha visitato l'ambulatorio di quartiere di Paderno, a Udine, insieme ai referenti della Croce Rossa - Comitato di Udine, ai referenti il Municipio del capoluogo friulano e a monsignor Luciano Nobile, vicario urbano di Udine. "La sinergia creatasi tra Croce Rossa e Comune di Udine, animata dalla generosa volontà di aiutare le persone più fragili, le persone sole o comunque in difficoltà, ha permesso l'attivazione di servizi importanti - ha osservato Riccardi -. Un plauso all'iniziativa che mira anche a dare una corretta informazione al cittadino anche rispetto a quelli che sono i servizi, ad ampio spettro, forniti dalle aziende sanitarie della nostra Regione". Quello che ha visitato oggi il vicegovernatore è uno dei sette ambulatori di quartiere attivati grazie alla stretta collaborazione tra Cri, Comitato di Udine, e il Comune di Udine. Gli spazi sono attivi dal novembre scorso nei quartieri del capoluogo friulano, gestiti da un infermiere della Croce Rossa e da un operatore della Croce Rossa, allestiti in spazi concessi dal Comune di Udine. "L'alleanza con la realtà del Terzo settore è fondamentale, come in questo caso, per dare una prima risposta di ascolto, accoglienza e dialogo con i cittadini - ha aggiunto il vicegovernatore -. È un'opportunità importante per il mantenimento di una vita sana, intesa come stato di benessere fisico, mentale e sociale, non solamente come assenza di malattie o cronicità. Questi spazi permettono alle persone un accesso appropriato ai servizi sociosanitari territoriali". Gli ambulatori di quartiere svolgono attività di educazione sanitaria, di informazione sulla promozione dei programmi di prevenzione e sorveglianza sanitaria, di supporto per la prenotazione di visite ed esami, di rilevazione dei parametri (ad esempio con stick glicemici); eseguono, inoltre, medicazioni "semplici", su indicazione e prescrizione dei medici di medicina generale. "Punto forte di questo tipo di servizio è la prossimità - ha sottolineato Riccardi -. Tutti gli ambulatori, infatti, sorgono vicino a luoghi di aggregazione dove le persone si sentono 'a casa', dove non hanno timore di chiedere aiuto e informazioni". Sorgono infatti in prossimità degli ambulatori dei medici "di famiglia", e delle farmacie. Luoghi in cui la persona si sente a suo agio ed è agevolata nella sua istanza di salute. C'è anche un numero verde da chiamare per informazioni che è l'800201911. Disponibile una email per le informazioni: ambulatorisociali@comune.udine.it ARC/PT/pph