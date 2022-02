Salute: Riccardi, ampliare adesioni Comuni a 'Fvg in movimento'

Regione proseguirà a sostenere l'iniziativa Tavagnacco, 26 feb - "Un'iniziativa importante da ampliare ancora oltre i 70 Comuni che già vi partecipano e che la Regione continuerà a sostenere perché risponde pienamente ad alcune esigenze fondamentali: la prevenzione, la crescita di una cultura sempre meno incentrata sull'ospedale, lo sviluppo dell'integrazione socio-sanitaria e l'appropriatezza delle cure. Si tratta di sfide rilevanti per le quali è necessaria un'alleanza ampia nella società. Dobbiamo incrementare progetti come quelli odierni introducendo ulteriori percorsi di salute sostenibili e appropriati così da liberare risorse a favore di situazioni più complesse. Il rischio, se non riusciremo a vincere queste sfide, è di lasciare indietro i più deboli". Lo ha affermato il vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, in occasione della presentazione del percorso "La valle degli archi Tavagnacco - Pagnacco" inserito nel più vasto progetto "Fvg in movimento.10mila passi di salute" promosso dalla Regione Friuli Venezia Giulia e coordinato da Federsanità Anci Fvg, in collaborazione con la direzione centrale Salute, il dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell'Università degli studi di Udine e PromoturismoFvg. "C'è ancora molta strada da fare - ha commentato il vicegovernatore - perché viviamo in una società in cui il concetto di sanità si sovrappone spesso a quello di salute ed è sbagliato perchè possiamo ricorrere alla sanità in misura minore se incrementiamo le iniziative di salute come quella di oggi". La prevenzione e l'appropriatezza sono elementi che permettono di liberare risorse, economiche e in termini di professionisti, capaci di dare risposte di salute al di fuori degli ospedali secondo Riccardi che ha ricordato come la pandemia abbia mostrato la fragilità della sanità territoriale e la carenza di presidi di cure intermedie. Dopo i saluti dei sindaci di Tavagnacco e Pagnacco, rispettivamente Moreno Lirutti e Laura Sandruvi, sono intervenuti fra gli altri Giuseppe Napoli, presidente di Federsanità Anci Fvg, Gianna Zamaro, direttore centrale Salute della Regione Friuli Venezia Giulia, Laura Pagani del dipartimento Scienze Economiche Statistiche dell'Università di Udine e Alessia Del Bianco Rizzardo per PromoTurismo Fvg. Riccardi ha indicato poi la necessità di un piano straordinario di promozione della salute rimarcando l'importanza di progetti come quello odierno "sul quale - ha detto - ho creduto fin da subito" e che sono capaci di dare risposte concrete alle sfide che abbiamo davanti. E' stato invece l'assessore alle Politiche sociali e Sport del Comune di Tavagnacco, Alessandro Spinelli, ad illustrare il percorso inaugurato oggi "La valle degli archi", uno dei 59 percorsi del progetto 10mila passi di salute a cui hanno aderito 70 Comuni attraverso due bandi nel 2019 e nel 2021. L'itinerario si snoda per la maggior parte lungo l'ippovia del Cormôr per circa 4 chilometri, attraversando luoghi di interesse naturalistico e culturale dei territori di Tavagnacco e Pagnacco quali ad esempio la chiesetta della Beata Vergine delle Grazie di Grîs, situata a meno di 100 metri dal guado che separa i due Comuni o, a pochi passi dall'abitato di Branco, la cosiddetta Valle del Cormôr. La passeggiata è agevole, adatta alle famiglie ed ai gruppi di cammino di tutte le età. Vi è poi un percorso guidato per ipovedenti che si sviluppa per circa un chilometro ed è marcato a terra da piante segnalatrici. ARC/LP/ep