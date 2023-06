Salute: Riccardi, Asap fa fronte carenza medici medicina generale

Oggi a Monfalcone l'inaugurazione dell'Ambulatorio sperimentale di assistenza primaria Monfalcone, 28 giu - "Ambulatori sperimentali 'integrati' come quello che è stato presentato oggi assolvono all'importante funzione di dare una immediata risposta di salute ai cittadini che non hanno più un medico di famiglia, a fronte di una situazione che vede purtroppo una carenza, nella nostra regione e in tutto il Paese, di questa importante figura di riferimento per il cittadino per l'assistenza primaria". Lo ha spiegato l'assessore regionale alla Sanità del Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi, intervenuto oggi a Monfalcone, all'inaugurazione del nuovo Ambulatorio sperimentale di assistenza primaria (Asap) cui potranno rivolgersi gli utenti già iscritti con medici di famiglia cessati dall'attività e che non siano riusciti a ottenere l'iscrizione con altri professionisti convenzionati tramite il portale Sesamo oppure il distretto di riferimento. Hanno preso parte al taglio del nastro, tra gli altri, anche il direttore generale dell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina Antonio Poggiana e il sindaco di Monfalcone Anna Maria Cisint. "In questo momento storico, in cui a livello nazionale mancano 30mila medici di medicina generale, come ci riferiscono dati alla mano le società scientifiche, è necessario unire le forze, metterle in rete e ottimizzare le risorse - ha osservato Riccardi -. I prossimi 3 anni saranno complessi da affrontare: per questo il nostro impegno è massimo nel ricercare soluzioni alternative, possibili, sostenibili e appropriate". "Partiamo dalla constatazione di una situazione oggettivamente difficile, non risolvibile nel tempo breve, e agiamo con ogni mezzo a disposizione per dare una risposta ai cittadini che sono rimasti senza medico di famiglia ha aggiunto ancora Riccardi, ringraziando Asugi per aver attivato fino a ora cinque Asap nei territori che presentano le maggiori criticità. L'ambulatorio Asap di Monfalcone, sarà attivo da sabato primo luglio 2023 negli spazi degli ambulatori del Distretto Basso Isontino, al 94 di via Romana 94, Monfalcone: qui, a turno, sarà presente un professionista che assicurerà l'attività del medico di medicina generale cessato. ARC/PT/ma