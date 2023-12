Salute: Riccardi, Asufc dimostra visione programmatica strategica

Udine, 19 dic - "Mi complimento con la classe dirigente di Asufc per il percorso intrapreso in questi tre anni nell'avviare la propria attività: guidare un'azienda composta da quasi 9mila dipendenti, che deve dare risposte in un'area di oltre 550mila abitanti, non sarebbe possibile senza quella propensione al team building che rappresenta una delle principali condizioni di successo per le grandi imprese. La grande sfida del futuro è ora quella di costruire un clima condiviso tra tutti i soggetti e modificare i processi decisionali in relazione ai nuovi scenari demografici che vanno delineandosi, al fine di soddisfare sempre meglio i bisogni di salute della comunità". È il messaggio che l'assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi ha portato oggi a Udine alla conferenza di fine anno dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale (Asufc), nel corso della quale sono stati illustrati il percorso evolutivo dell'azienda dal 2020 (anno di costituzione) ad oggi, gli interventi fin qui implementati e i progetti futuri. Riccardi ha evidenziato i dati stimati secondo cui nei prossimi 20 anni il Friuli Venezia Giulia perderà 90mila abitanti in età attiva (di cui oltre 2mila diciannovenni) e vedrà aumentare di 70mila unità il numero di over 65. "Un quadro che - ha osservato l'assessore - rende necessario ripensare il modello organizzativo in senso socio-sanitario. Dobbiamo continuare a investire risorse umane ed economiche per costruire un sistema distribuito, che aumenti la propria capacità di accessibilità e prossimità e sia in grado di intercettare le domande che vengono assorbite da altre strutture e che hanno una forte componente sociale. Le nuove tecnologie, su tutte la telemedicina all'intelligenza artificiale, sono in questo senso uno strumento imprescindibile e diventa perciò fondamentale un'attività di formazione tanto del sistema professionale quanto dei cittadini stessi". Secondo il rappresentante dell'Esecutivo, "la trasformazione della società in atto non lascia margine per ripetere gli errori commessi negli ultimi trent'anni. L'acquisizione di questa consapevolezza deve portare tutti i soggetti a confrontarsi per remare nella stessa direzione e il sistema professionale può essere un prezioso alleato per seguire questa strada. I dati dimostrano che sulle attese stiamo cominciando a recuperare. Credo fortemente nelle potenzialità dell'azienda pubblica ma, al tempo stesso, è opportuno interrogarsi sugli ostacoli che oggi non le consentono una velocità di risposta pari a quella di un'azienda privata. Auspico che la strada tracciata possa essere seguita anche da altre organizzazioni territoriali". Tra i dati presentati nel corso della conferenza stampa è emerso come Asufc abbia già attivato il 97 percento delle strutture previste dal nuovo piano di sviluppo della rete territoriale. L'azienda conta complessivamente 8.892 dipendenti e nel 2023 ha effettuato un totale di 716 assunzioni, 43 in più rispetto al 2022. La parte più rilevante delle risorse finanziarie investite (il 36 percento del totale) riguarda le risorse umane, con una spesa di 495 milioni di euro, seguono gli investimenti per l'acquisizione di beni sanitari per un importo di 275 milioni. Consistente anche l'impegno per i lavori di adeguamento che interessano l'ospedale "Santa Maria della Misericordia" di Udine, a cui sono stati riservati 67 milioni per gli interventi sul III e IV lotto (35 milioni il valore delle opere già eseguite), per la riqualificazione dell'ex ospedale psichiatrico del comprensorio di S. Osvaldo (25 milioni di finanziamento regionale) e per il rinnovo della dotazione biomedicale, informatica e digitale (16,832 milioni, di cui 11,594 milioni già utilizzati). Tra le azioni in programma per il 2024 e gli anni a venire, è stato indicato in particolare l'avvio di un piano programmatico per la riduzione delle liste di attesa, da attuarsi tramite azioni specifiche di gestione di domanda e offerta e di miglioramento dell'efficienza allocativa e tecnica. ARC/PAU/al