Salute: Riccardi, avvio chirurgia plastica ricostruttiva a Palmanova

Partenza attività dal 14/11. La Regione continua a investire sul presidio ospedaliero



Palmanova, 5 ott - "La Regione continua a investire in maniera significativa sul presidio ospedaliero di Palmanova. Dal 14 novembre prossimo, infatti, prenderà avvio l'attività della Struttura operativa complessa di Clinica di chirurgia plastica ricostruttiva, che sarà diretta da Pier Camillo Parodi".



A darne notizia il vicegovernatore e assessore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi.



"L'attività sarà dedicata alla chirurgia ricostruttiva programmata della mammella e alla chirurgia oncologica delle parti molli - spiega Riccardi -. L'attività avrà come referente clinico Emanuele Rampino Cordaro. Si articolerà prevedendo il percorso di presa in carico ambulatoriale, la valutazione pre e post operatoria e l'intervento chirurgico in regime di ricovero ordinario oppure di day-surgery, in continuità con i percorsi dell'ospedale hub di Udine, con cui si proseguirà la massima integrazione per i migliori esiti di salute per i pazienti".



"Questo consentirà una significativa riduzione delle liste d'attesa e risponderà a un bisogno di salute particolarmente sentito dalla popolazione" sottolinea Riccardi.



"Sempre più il presidio ospedaliero di Palmanova diventa punto di riferimento per le cure specialistiche - aggiunge ancora Riccardi -. Va detto che la parte dell'ortopedia è ripresa con numeri importanti dopo la parentesi di agosto che si è resa necessaria per dare risposte alle persone con problematiche connesse al Covid".



"È stata bandita la Struttura operativa complessa di oculistica, anche questa attività già assicurata presso il presidio ospedaliero di Palmanova, per la quale entro l'anno in corso sarà individuato il primario - sottolinea Riccardi -. Sono sei i professionisti che si sono candidati a questo ruolo, a testimonianza dell'alta attività del presidio ospedaliero".



"Sono risultati importanti, con quali manteniamo gli impegni che ci siamo assunti prima ancora della pandemia: risultati che fanno parte della strategia di specializzazione dei nostri ospedali per contrastare le fughe" ha concluso Riccardi. ARC/PT/al