Salute: Riccardi, bando per direttore oncologia Gorizia e Monfalcone

In fase di predisposizione la procedura per un incarico quinquennaleTrieste, 19 giu - "A seguito della cessazione del direttore della Struttura complessa di Oncologia a Gorizia e Monfalcone, a far data dal 20 maggio scorso, è al momento in fase di predisposizione il bando di avviso con l'individuazione delle caratteristiche della figura professionale cui attribuire l'incarico, come espressamente previsto dalla normativa vigente, che sarà parte integrante del decreto di indizione della procedura".A darne notizia è stato l'assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi intervenendo oggi in Aula a Trieste nel corso del question time dando così risposta ad una specifica interrogazione.L'esponente dell'Esecutivo ha ricordato che a seguito della cessazione verranno messi in atto gli adempimenti amministrativi necessari all'espletamento dell'avviso pubblico, per titoli e colloquio, al termine dei quali verrà affidato un incarico quinquennale di direttore della Struttura Complessa Oncologia Gorizia e Monfalcone, nell'ambito del Dipartimento assistenziale integrato di Oncologia. ARC/AL/pph