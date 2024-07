Salute: Riccardi, bene lavoro del volontariato sociosanitario Pn

"Un prezioso contributo a favore di un sistema che sta cambiando"Pordenone, 15 lug - "Quello che ci è stato presentato a Pordenone è un lavoro di grande valore verso il quale siamo molto grati e fortemente interessati. Le proposte di riflessione emerse dagli incontri svoltisi sul territorio vanno nella direzione che anche la Regione intende portare avanti in questo difficile momento di riorganizzazione dell'intero sistema".Così si è espresso l'assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi al termine della riunione alla quale hanno partecipato il coordinatore delle associazioni di volontariato del pordenonese Luciano Bortolus, la presidente dell'associazione Amici del cuore Stefania Battiston, i medici Giovanni Franchin e Siro Carniello nonché il presidente della III Commissione consiliare permanente Carlo Bolzonello.L'incontro è servito per presentare all'esponente dell'esecutivo Fedriga quanto è emerso a conclusione dei cinque incontri tra i rappresentanti delle 43 associazioni di volontariato sociosanitario della Destra Tagliamento, gli Ambiti sociali del territorio pordenonese e il presidente della III Commissione consiliare. In particolare, è stata evidenziata la necessità di rafforzare l'assistenza territoriale e di vicinanza, con particolare attenzione alle sfide legate alle diverse forme di disabilità, alla povertà sanitaria ma anche all'invecchiamento della popolazione e il conseguente declino della salute."Ho accolto con grande interesse - ha detto Riccardi al termine della riunione - il lavoro svolto da questa parte del territorio pordenonese, che spontaneamente si è riunito e ha saputo fare sintesi delle necessità sulle quali va posta l'attenzione. Senza la collaborazione del mondo dell'associazionismo e del terzo settore diventerebbe assai difficile poter raggiungere la tanto auspicata integrazione socio sanitaria verso la quale l'intero nostro sistema sta virando"."Il welfare e i nuovi bisogni della nostra società che cambia - ha aggiunto Riccardi - non trovano risposta all'interno dell'impalcatura socio assistenziale, ma in quel modello di società che ha come capisaldi la solidarietà e la sussidiarietà espresse anche dalle tante associazioni di volontariato sociale e del terzo settore con cui il sistema pubblico deve continuare a collaborare. In una fase di profondo cambiamento come quello che sta vivendo il nostro sistema, lo sforzo che devono compiere le istituzioni non è solo di sostenere questo patrimonio inestimabile di esperienze nate dalle famiglie, associazionismo e dal privato sociale, ma anche di valorizzarlo e moltiplicarlo". ARC/AL