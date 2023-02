Salute: Riccardi, bene unità su norma caregiver familiare

Approvata all'unanimità in III Commissione, lunedì il passaggio in Aula



Trieste, 10 feb - "Una norma importante e attesa è stata approvata all'unanimità dalla Terza commissione permanente in Consiglio regionale: quella sulle disposizioni per il riconoscimento e la valorizzazione della figura del caregiver familiare".



Le parole del vicegovernatore e assessore con deleghe alla Salute e alle Politiche sociali e disabilità del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, a margine dell'approvazione della proposta di legge sulla figura del caregiver familiare, passata all'unanimità questa mattina in Terza commissione dopo un lungo confronto con i portatori di interesse e tutte le realtà coinvolte.



"Dopo quella sull'Invecchiamento attivo e sulla Disabilità - ha sottolineato Riccardi - quella sul Caregiver fa parte di un pacchetto di norme regionali che tiene conto, nella concretezza, di quelli che sono i fenomeni del nostro tempo, in particolare la cronicità, strettamente connessa all'allungamento della vita e a una realtà sociale e demografica profondamente mutata rispetto a solo pochi decenni fa".



"Un traguardo importante, quello tagliato oggi: un obiettivo raggiunto con determinazione e chiarezza di intenti, superando tutte quelle che sono state le enormi difficoltà di questa legislatura, segnata da continue emergenze che ci hanno visto impegnati su più fronti", ha sottolineato ancora il vicegovernatore.



"Ringrazio tutti coloro che, a vario titolo, in maniera unitaria, hanno collaborato in maniera concreta e propositiva, impegnandosi fattivamente lungo un percorso non semplice e non scontato, che ha permesso alla nostra Regione di fare un passo avanti importante per la civiltà della sanità e per dare risposte appropriate alla cittadinanza in un momento storico estremamente complesso, segnato da profonde mutazioni, di fronte alle quali non abbiamo mai chiuso gli occhi - ha aggiunto Riccardi ringraziando la Direzione centrale salute politiche sociali e disabilità, e tutti i consiglieri del Consiglio regionale.



"Auspico adesso, e in questo senso sono fiducioso, che l'esito dell'Aula garantisca l'unanimità per l'approvazione prevista per lunedì", ha concluso il vicegovernatore. ARC/PT/gg