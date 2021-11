Salute: Riccardi, centro simulazioni mediche segnale di luce

Trieste, 19 nov - "L'apertura di questa struttura accende una luce di speranza sul futuro in un periodo come quello attuale, ormai lungo quasi due anni, nel corso del quale il sistema sanitario affronta con la competenza, la passione e il sacrificio dei suoi operatori l'emergenza pandemica, la cui unica vera arma di contrasto è rappresentata dal vaccino. Questi uomini e queste donne che indossano un camice e lavorano in corsia sono, nella realtà, quelli che non mollano mai". Lo ha detto oggi a Trieste il vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, durante l'inaugurazione all'interno del comprensorio dell'Ospedale di Cattinara dei nuovi spazi attrezzati per la simulazione medica e destinati agli studenti e ai praticanti delle professioni medico-infermieristiche. Come ha spiegato il vicegovernatore, si tratta di un investimento strategico in quanto proprio il capitale umano, costituito dalle professionalità che operano nel sistema, è il primo ambito di intervento su cui agire con una seria riforma a livello nazionale dei percorsi formativi e di specializzazione per favorire l'ingresso di nuovi medici e infermieri, al fine di soddisfare le croniche esigenze - acuite dalla pandemia e dalla scelta 'no vax' di alcuni operatori - delle piante organiche. Inoltre, secondo Riccardi, bisogna avere la consapevolezza che per sfruttare al meglio l'opportunità delle risorse messe a disposizione dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) "non si può pensare di gestire cose straordinarie con strumenti ordinari". Nell'occasione, infine, il vicegovernatore ha rivolto un ringraziamento a tutti gli operatori impegnati in prima linea sul fronte della lotta al Covid, "compresi quei giovani che durante il loro percorso di specializzazione hanno risposto 'presente' all'appello e hanno messo a disposizione la loro passione e la loro energia per affiancare i colleghi più esperti in un momento di grande sofferenza del sistema". ARC/GG/ma