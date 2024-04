Salute: Riccardi, certezze per ricercatori e conferma Irccs per Cro

L'assessore: due grandi risultati per istituto avianese che devono rappresentare modello per l'intero sistema sanitario Aviano, 9 apri - "La stabilizzazione dei contratti del personale della ricerca sanitaria e la conferma del riconoscimento dal ministero della Salute come Istituto di ricerca e cura a carattere scientifico del Cro di Aviano sono due grandi risultati frutto del lavoro svolto e dello stretto e proficuo rapporto che vi è tra l'Istituto avianese, la Regione e il ministero". Lo ha detto questa mattina l'assessore regionale alla Salute, Riccardo Riccardi, partecipando al convegno "Il Cro guarda al futuro: l'importanza dei ricercatori sanitari", organizzato dalla dal Centro di riferimento oncologico di Aviano con la Direzione generale della Ricerca e dell'innovazione del ministero della Salute. Il convegno arriva dopo - circa un mese fa - il perfezionamento degli atti necessari all'assunzione a tempo indeterminato di 42 professionisti della ricerca al Cro, grazie al percorso di regolarizzazione prevista dalla riforma nazionale che ha stabilizzato i ricercatori sanitari degli Irccs pubblici. "La stabilizzazione dei ricercatori degli Irccs - ha proseguito Riccardi - deve rappresentare un modello nell'ambito del tema che riguarda il capitale umano nella sanità. Formare grandi talenti ed eccellenze nella ricerca e nelle professioni sanitarie e poi, come spesso accade nel nostro Paese, vederli andare via per poter esprimere le loro potenzialità all'estero è una sconfitta per tutti. Per questo è necessario proseguire nella strada che, oltre al riconoscimento economico, punti a creare migliori condizioni di lavoro e di carriera, ma anche migliori condizioni e qualità della vita che possano offrire ai giovani professionisti della sanità garanzie per il loro futuro". "Inoltre, l'assunzione dei ricercatori a tempo indeterminato - ha proseguito Riccardi - permette anche al Cro di pianificare l'evoluzione della ricerca scientifica, mettendo in atto processi strategici per migliorare le cure oncologiche ottimizzando la presa in carico dei pazienti offrendo loro nuove soluzioni di salute. Questo momento, inoltre, rende merito al grande impegno profuso in tanti anni dai professionisti di altissimo profilo scientifico che hanno dato il meglio nonostante una condizione lavorativa che non rendeva merito alla qualità del loro lavoro". L'assessore si è poi soffermato anche sul riconoscimento da parte del ministero della Salute della funzione di Irccs per l'istituto di ricerca e cura avianese. "Un riconoscimento - ha spiegato l'assessore - che trova fondamento anche dal Rapporto Agenas in cui si confermano questi due grandi risultati: si dà stabilità e certezze ai ricercatori e alla ricerca, alla base di questo Istituto scientifico, e si vede confermata la funzione di istituto di ricerca a cura proprio a carattere scientifico. Due obiettivi fondamentali - ha rimarcato Riccardi - che rafforzano il ruolo nell'ambito della patologia oncologica che il Cro svolge sotto il profilo della ricerca ma anche della cura. Il rapporto Agenas, sulla base di dati incontrovertibili, affida all'istituto un ruolo importante in sinergia con tutti gli altri istituti e organizzazioni del Servizio sanitario regionale". "Servizio che - ha voluto sottolineare l'esponente dell'Esecutivo Fedriga - ha però bisogno di una forte razionalizzazione per rimediare alla eccessiva frammentazione e dispersione di alcuni servizi che mostrano una casistica troppe volte al di sotto delle soglie previste con inevitabili ripercussioni sui livelli di sicurezza. Siamo di fronte ad un momento - ha ribadito l'assessore - che ci chiama alla responsabilità di assumere importanti decisioni strutturali. Scelte che, se non assunte, metteranno il sistema nella non favorevole condizione di continuare a investire molte risorse, a non spenderle al meglio e a non riuscire a dare quelle risposte che il sistema e i cittadini oggi chiedono al Servizio sanitario". ARC/LIS/al