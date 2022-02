Salute: Riccardi, competenze e modello operativo per curare disagio

Palmanova, 15 feb - "Siamo di fronte a un bisogno di cure di carattere psicologico che il Covid-19 ha evidentemente moltiplicato. In questa situazione straordinaria bisogna lavorare per organizzare e far funzionare un sistema in grado di dare risposte concrete. Per fare questo dobbiamo mettere insieme chi possiede le necessarie competenze, coinvolgendo l'Ordine degli psicologi, i sindacati e altri portatori di interesse, per definire un modello operativo che sia utile ad affrontare queste problematiche sempre più diffuse". Lo ha affermato oggi a Palmanova il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, durante l'incontro con i responsabili regionali del Sumai-Assoprof, il sindacato unico di medicina ambulatoriale italiana e professionalità dell'area sanitaria. Tra le tematiche toccate l'opportunità dell'istituzione dello psicologo di base all'interno delle Case di comunità previste dall'azione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) che contempla anche l'integrazione con un medico di medicina generale e con altri professionisti. Fondamentali a tal proposito la rilevazione del disagio, legato o meno alla diffusione del Coronavirus, quello del primo approccio a queste problematiche e quello della condivisione con gli altri operatori sanitari che possono lavorare in rete. L'incontro è stato propizio anche per approfondire il ruolo dello specialista ambulatoriale nell'ambito del Pnrr che ipotizza una riorganizzazione dell'assistenza territoriale attraverso l'implementazione di équipe pluriprofessionali, lo sviluppo dell'assistenza domiciliare e la diffusione della telemedicina. ARC/RT/ma