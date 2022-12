Salute: Riccardi, con Afds si avvia ricostruzione immateriale società

Udine, 17 dic - "Se siamo riusciti a superare i momenti più duri della pandemia è stato grazie alla straordinaria alleanza con il mondo del volontariato di cui l'Associazione friulana donatori di sangue rappresenta un pilastro". Lo ha sottolineato il vicegovernatore e assessore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi intervenuto questa mattina, nella sala riunioni del padiglione di ingresso dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, alla presentazione del bilancio 2022 dell'Associazione friulana donatori di sangue (Afds) rappresentata dal suo presidente Roberto Flora. "Per le generazioni che hanno vissuto il terremoto del 1976 in Friuli, la pandemia ha fatto scattare un naturale e immediato moto a donare il proprio tempo, la propria disponibilità, letteralmente il proprio sangue - ha detto Riccardi -. Superata la fase peggiore causata dall'infezione da Covid-19, adesso dobbiamo avviare insieme un altro tipo di ricostruzione: non di case, fabbriche e chiese, come fu dopo il sisma, ma una ricostruzione immateriale che freni il fenomeno di destrutturazione della società cui stiamo assistendo". "Grazie alla straordinaria attività di sensibilizzazione, formazione e informazione di realtà come l'Afds, possiamo comunicare alle nuove generazioni i valori che hanno portato il Friuli Venezia Giulia a essere la Regione Italiana più virtuosa per il dono e quella che conta il maggior numero di volontari rispetto ai residenti, divenendo ancora una volta modello di riferimento per il Paese" ha aggiunto il vicegovernatore Riccardi. "Il lavoro svolto nelle scuole, la raccolta di sangue con autoemoteca, con un grande lavoro di prossimità, la costanza e l'impegno di questa associazione, di questa grande famiglia generosa, ci permette di affrontare con maggiore serenità questa complessa fase storica. Ai donatori e ai professionisti della salute va il grande grazie della Regione che non farà mai mancare il proprio appoggio", ha concluso Riccardi. ARC/PT/pph