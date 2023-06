Salute: Riccardi, con Lions alleanza sociale per affrontare sfide

San Quirino, 11 giu - "Davanti alle sfide complesse che abbiamo di fronte, anche a seguito della pandemia ma non solo, in un mondo che si muove ormai con equilibri diversi, con un profondo riposizionemento della società e con le tensioni che tutti noi viviamo, ritengo che organizzazioni strutturate come quella del Lions possono dare un contributo straordinariamente importante". Lo ha sottolineato l'assessore regionale alla Salute, disabilità e politiche sociali del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, che questa mattina è intervenuto a San Quirino, negli spazi del Centro di documentazione dei magredi, alla prima edizione del Melvin Jones Fellows Celebration, evento promosso da Lions Clubs International Foundation. Alla cerimonia hanno preso parte anche Dario Angiolini, governatore Lions Club Distretto 108Ta2, Domenico Battiloro, coordinatore Lcif Distretto 108Ta2, Elena Bulfone, presidente della Fondazione ProgettoAutismo Friuli Venezia Giulia Onlus e Maurizio Mascarin, direttore di Radioterapia e Area giovani del Centro di riferimento oncologico (Cro) di Aviano, e il sindaco di San Quirino, Guido Scapolan. "Per uscire dalla situazione difficile in cui ci troviamo, dobbiamo mettere in campo tutte le professionalità e tutte le competenze, e farlo in maniera unita: ogni corpo e realtà che compongono la società diventano fondamentali - ha sottolineato Riccardi -. Oggi più che mai c'è la necessità di un'alleanza sociale molto importante, perché in questo momento storico vanno assunte decisioni straordinarie. Questo sforzo, necessario, chiede un impegno importante da parte di tutte le organizzazioni: tra queste sicuramente quella del Lions è una delle più significative e mi riferisco anche al contributo dato durante il periodo della pandemia". "Ringrazio l'associazione dei Lions: sono state molte le occasioni, nel corso della mia esperienza istituzionale, che mi hanno dato modo di conoscere e apprezzare l'attività di questa importante realtà. Una struttura fatta di persone che si sono dedicate e che si dedicano, con generosità e passione, all'aiuto degli altri, contribuendo in maniera fattiva, concreta, a trovare soluzioni dove serve". ARC/PT/pph